شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب تجمع أوس أوس وميرنا جميل فى مسلسل " الفرح فرحنا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع قصة حب قوية بين الفنان أوس أوس والفنانة ميرنا جميل خلال أحداث مسلسل "الفرح فرحنا"، التى تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت وبه لمسة رومانسية، حيث يظهر أوس أوس فى دور منظم أفراح ويؤسس شركة تنظيم أفراح للأماكن الشعبية وتتوالى الأحداث.

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة كل من أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.

ويعتبر مسلسل "الفرح فرحنا" التجربة الثالثة في الدرما التليفزيونية بعد أن قدم قبل ذلك مسلسل "صد رد" مع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن ومسلسل "2 في الصندوق" التي تم عرضها رمضان 2020 والتي حازت علي اعجاب كل من الجمهور والنقاد مع الفنان حمدى الميرغنى.

ومن ناحية أخرى شارك الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، في مسرحية "شمسية و4 كراسي"، مع الفنان أشرف عبد الباقى، والتي افتتح عروضها مؤخرًا على مسرح مارينا 4.