شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح الموسم الثاني لمسلسل Emily in Paris.. شاهد التريلر الرسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مسلسل الدراما الشهير Emily in Paris، عن الملامح الأولى للموسم الثاني الجديد، المقرر طرحه يوم 22 ديسمبر المقبل عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس، بعد نجاح الموسم الأول وتحقيقه عدد مشاهدات ضخمة.

وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل منذ قليل، التريلر الرسمي للموسم الثاني من Emily in Paris عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، لتعلن عن موعد وصول الموسم الثاني.

مسلسل Emily in Paris اقتحم قائمة Nielsen لأفضل 10 عروض تجذب مشاهدة للأسبوع التالي من عرضها الأول، لتتخطى مسلسلات "Grey’s Anatomy" و"Criminal Minds".

تدور أحداث Emily in Paris (ليلي كولينز)، حول مديرة تسويق طموحة في العشرين من عمرها من شيكاغو، حصلت بشكل غير متوقع على وظيفة في باريس عندما استحوذت شركتها على شركة فرنسية للتسويق الفاخر، تم تكليفها بتجديد استراتيجيتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، وتشرع في حياة جديدة في باريس مليئة بالمغامرات والتحديات، وهي تتنافس في الفوز على زملائها في العمل، وتكوين صداقات، والتنقل في العلاقات الرومانسية الجديدة.