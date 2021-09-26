شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة فى افتتاح "الإسكندرية السينمائى": الثقافة والفنون وسيلة التعارف بين الشعوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته 37: فى هذا الموقع الساحر، يبدو المكان مثاليًا للاحتفال بإطلاق الدورة الجديدة من مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط، فهذا البحر هو الجسر الذى يفصل بين شعوب الشمال والجنوب ويربطها برباط أبدى.

وأضافت: كانت الثقافة والفنون دومًا وسيلة للتعارف والتفاهم بين شعوب المتوسط، فمنذ آلاف السنين وقد لعب مهرجان الإسكندرية على مدار أعوامه السبعة والثلاثين دورا مهما فى تحقيق التقارب بين سينمات وثقافات دول المتوسط، وهذا الدور الذى نثمنه ونرعاه من خلال وزارة الثقافة والدولة المصرية، خصوصا مع نمو الاهتمام بالبعد المتوسطى وتعزيز العلاقات بين مصر وجيرانها المتوسطيين شرقا وغربا وشمالا.

وتابعت عبد الدايم: دعونى أوجه التحية هذا العام للسينما اليونانية ضيف شرف المهرجان، وهو حدث يحيى ذكريات آلاف السنين من العلاقة الطيبة والتبادل المعرفى بين مصر واليونان، وأوجه التحية للسينما الإسبانية التى نحتفل بأحد أعمدتها السينمائية وهو المخرج الراحل لويس بونويل ، وكذلك السينما السورية والتونسية اللتين يمثلان حضورا قويا فى دورة هذا العام .

وافتتح منذ قليل مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الـ37، بالأوبريت الغنائى الاستعراضى تحت عنوان 125، والأوبريت عبارة عن بانوراما تعرض علاقة إسكندرية بالسينما خلال 125 عاما، الأوبريت تصميم استعراضات محمد ميزو، فيديو مابنج محمد المأمونى، مساعدو الإخراج محمد طوسون ومحمود فيشر، وبطولة الفرقة الاستعراضية تحت قيادة الفنان محمد ميزو، ومن إخراج محمد مرسي.

وقد بدأ الحفل بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعدد من نجوم الفن، منهم: إلهام شاهين وخالد الصاوى والفنانة رانيا فريد شوقى، أحمد وفيق، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، المخرج عمر عبد العزيز، المنتج عادل حسنى، والإعلامية بوسى شلبى.

ويفتتح مهرجان الإسكندرية دورته هذا العام برئاسة الناقد الأمير أباظة تحت شعار "السينما من أجل الحياة"، وهى الدورة التي تحمل اسم المخرج الكبير على بدرخان، واليونان ضيف شرف هذه الدورة.

ويشهد الحفل الذي تقدمه الفنانة نسرين أمين تكريم المخرج على بدرخان، اسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوى، الفنان خالد الصاوى، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمسانى والكاتب يوسف معاطي.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط والتي تترأسها المنتجة الإيطالية انغريد ليل هوجتون، وبعضوية كل من الفنانة الإسبانية كارلانيتو، المخرج السوري چود سعيد، المخرج المصري سامح عبد العزيز و المخرج الفرنسي أوليفييه كوسيماك.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط 13 فيلما، هى: الفرنسي "خوان"، الإسباني "هذه كانت الحياة"، المغربي "اناطو"، الفرنسي "الليل مكاننا"، المصري "وش القفص"، اليوناني "اكسبرس اسكوبيليتز"، المغربي "مرجانة"، السوري "الظهر إلى الجدار"، اللبناني "يوسف"، "هذه الليالي المظلمة" من البوسنة، "اسدين في الطريق إلى البندقية" من ألبانيا، "الطريق المسدود" من سلوفينيا و"السباحة الحرة إلى الجبل الأسود" من ألبانيا.