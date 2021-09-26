شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم خالد الصاوى وسلوى خطاب وبدرخان فى افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى الدورة 37، برئاسة الناقد الأمير أباظة تحت "شعار "السينما من أجل الحياة"، وهى الدورة التى تحمل اسم المخرج الكبير على بدرخان، عددا من الفنانين والمبدعين، المخرج الكبير على بدرخان تكريم كوثر هيكل واستلمتها الكاتبة سماح أبو بكر عزت، ومدير التصوير طارق التلمسانى والذى اعتذر عن الحضور وتسلمها مدير التصوير محسن أحمد.

كما شهد الحفل تكريم المخرج عمر عبد العزيز وتسلمها شقيقه المخرج محمد عبد العزيز شقيقه، كما كرم النجم خالد الصاوى، والنجمة سلوى خطاب، والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج والممثل اليونانى أنجل فرانسيس.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط والتى تترأسها المنتجة الإيطالية انغريد ليل هوجتون، وبعضوية كل من الفنانة الإسبانية كارلانيتو، المخرج السورى چود سعيد، المخرج المصرى سامح عبد العزيز والمخرج الفرنسى أوليفييه كوسيماك.

و تضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط ١٣ فيلما وهم الفرنسى "خوان"، الإسبانى "هذه كانت الحياة"، المغربى "اناطو"، الفرنسى "الليل مكاننا"، المصرى "وش القفص"، اليونانى "اكسبرس اسكوبيليتز"، المغربى "مرجانة"، السورى "الظهر إلى الجدار"، اللبنانى "يوسف"، "هذه الليالى المظلمة" من البوسنة، "اسدين فى الطريق إلى البندقية" من ألبانيا، "الطريق المسدود" من سلوفينيا و"السباحة الحرة إلى الجبل الأسود" من ألبانيا.

كما أعلنت إدارة المهرجان، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط، بعضوية كل من المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمى المغربى حسن الروخ، الفنان المصرى كريم قاسم، المخرجة الأسبانية نايرا سانز فوينتس والناقد الألمانى توماس كاسكى.

و تضم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط ١٧ فيلما وهم الرومانى "لا أحد" للمخرج ميهانيا راريس هانتيو، المصرى "يُحكى أن" للمخرج عبدالفتاح زيدان، التونسى "حفيد عائلة مراد" للمخرج ابانوب يوسف، الفلسطينى "اورانوس" للمخرجة آية أحمد مطر بيع، الفرنسى "تحت التراب"للمخرج ايريك ريبوت، السورى "حبل الغسيل" للمخرج محمود جقماقى، اليونانى "هانسل" للمخرج فيفيان باباجورجيو، المصرى "باب معزول" للمخرج إسلام رزة، الإيطالى "أنا أحب" للمخرج سيمون بوزيلى، "يوم موت الرجل" من مصر إخراج محمد مالك، "نهاية المعاناة" من اليونان إخراج جاكلين لينتزو، "المسيرة الأخيرة" من الجزائر إخراج محمد نجيب العمراوى، "الموجة الأخيرة" من المغرب إخراج مصطفى فارماتى، "القصر الشرقي" من لبنان إخراج ليان ورينو، الفيلم الفرنسى المغربى "نشيد الخطيئة" للمخرج خالد معدور، "الوداع فيسنا" من سلوفينيا واستراليا إخراج سارة كيرن، و"الشباب لا ينام" من فرنسا من إخراج بيرين لامى وكويكيا.