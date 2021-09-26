شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يعلن جوائز مسابقة ممدوح الليثى لكتابة السيناريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المخرجة إنعام محمد على خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى للدول البحر المتوسط فى دورته الـ37 جوائز مسابقة ممدوح الليثى لكتابة السيناريو ، وقالت خلال كلمتها : للعام الثانى على التوالى يقام مهرجان الإسكندرية السينمائى فى ظل تلك الظروف الصعبة فى وجود جائحة كورونا .

وتابعت المخرجة إنعام محمد على: بلغ عدد السيناريوهات المقدمة ١٩ سيناريو ، وبعد قراءتها كاملة وقع الاختيار على 3 سيناريوهات استحقت جوائز المسابقة ، فقد حصل على الجائزة الأولى الفيلم الرومانسي سينما كايرو وقيمة الجائزة 17 ألف و500 جنيه، أما الجائزة الثانية ذهبت للفيلم الاجتماعى " بلوك د " سيناريو جورج لمعى وقيمة الجائزة 12 ألفا وخمسائة جنيه، أما الجائزة الثالثة ذهبت لسيناريو "ضحكى ودموعى وسنينى السودا " سيناريو وحوار مينا نصر وقيمة الجائزة 10 آلاف جنيه.

وافتتح منذ قليل مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الـ 37، بالأوبريت الغنائى الإستعراضى تحت عنوان 125، والأوبريت عبارة عن بانوراما تعرض علاقة إسكندرية بالسينما خلال 125 عام ، الأوبريت تصميم إستعراضات محمد ميزو ، فيديو مابنج محمد المأمونى ، مساعدو الاخراج محمد طوسون و محمود فيشر ، وبطولة الفرقة الإستعراضية تحت قياده الفنان محمد ميزو ، ومن إخراج محمد مرسي .

وقد بدأ الحفل بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عدد من نجوم الفن منهم إلهام شاهين وخالد الصاوى والفنانة رانيا فريد شوقى، أحمد وفيق، منال سلامة، المخرج علي بدرخان، المخرج عمر عبد العزيز، المنتج عادل حسنى، والإعلامية بوسى شلبى

ويفتتح مهرجان الإسكندرية دورته هذا العام برئاسة الناقد الأمير أباظة تحت شعار "السينما من أجل الحياة"، وهى الدورة التي تحمل اسم المخرج الكبير على بدرخان، واليونان ضيف شرف هذه الدورة.

ويشهد الحفل الذي تقدمه الفنانة نسرين أمين تكريم المخرج علي بدرخان، اسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط والتي تترأسها المنتجة الإيطالية انغريد ليل هوجتون، وبعضوية كل من الفنانة الإسبانية كارلانيتو، المخرج السوري چود سعيد، المخرج المصري سامح عبد العزيز و المخرج الفرنسي أوليفييه كوسيماك.

و تضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط 13 فيلما وهم الفرنسي "خوان"، الإسباني "هذه كانت الحياة"، المغربي "اناطو"، الفرنسي "الليل مكاننا"، المصري "وش القفص"، اليوناني "اكسبرس اسكوبيليتز"، المغربي "مرجانة"، السوري "الظهر إلى الجدار"، اللبناني "يوسف"، "هذه الليالي المظلمة" من البوسنة، "اسدين في الطريق إلى البندقية" من ألبانيا، "الطريق المسدود" من سلوفينيا و"السباحة الحرة إلى الجبل الأسود" من ألبانيا.