هشام إسماعيل يعمل بمهنتين في حكاية "مش مبسوطة"

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان هشام إسماعيل خلال حكاية "مش مبسوطة" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر" بموسمه الثانى، فى دور زوج يعمل بمهنتين الأولى مدرس ثانوية والثانية نقاش ومتزوج من الفنانة داليا مصطفى، كما يعانى من ضغوطات الحياة اليومية، وتقدم الحكاية الفنانة بشرى، والعمل من إخراج شيرين عادل، ومن المقررعرضها خلال الفترة المقبلة والتى تتكون من 5 حلقات.

وعرضت قناة cbc حلقات حكاية "1 %" للنجمة صابرين ومن إخراج أحمد شفيق على شاشتها، من يوم السبت الماضى تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، وهى الحدوتة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، حيث تم عرض الحدوتة الأولى على قناة cbc بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهى عرض الحدوتة الثانية "أنا قبلت" إخراج معتز حسام.

الموسم الأول من مسلسل "زى القمر"، شهد عرض حكايات حتة مني، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وست الهوانم بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.