شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد عبدالعزيز يسلم شقيقه عمر درع تكريم "الإسكندرية السينمائى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم المخرج محمد عبد العزيز درع مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الـ 37، لشقيقه المخرج عمر عبد العزيز، حيث يتم تكريمه خلال هذه الدورة كأحد المكرمين.

كما سلمت الفنانة نسرين أمين درع المهرجان للفنانة سلوى خطاب، حيث يتم تكريمها هى الأخرى فى دورة هذا العام.

فى سياق مختلف، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية خلال كلمته فى حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الـ 37، إنه رجل أمن ويخدم فى مهنته منذ 40 سنة، وهناك قضى عاما ونصف فى العمل داخل السفارة المصرية بأحد الدول العربية، وبالتحديد عام 2009، وهناك فوجئ بأحد المواطنين هناك يقول له نصا :" أنت من مصر، يجب أن تفتخروا بفنكم، طيب أدونا عادل إمام وخدوا البلد كلها"، وهو ما يؤكد أهمية الفنون والقوى الناعمة لمصر داخليا وخارجيا.

وأضاف محافظ الإسكندرية فى كلمته قائلا:" سعادتى أكثر من القائمين على المهرجان، محافظة الإسكندرية هى العاصمة الثانية لمصر، والإسكندرية تقبل كل الأجناس والأديان، رسائلكم كفنانين تصل للعالم قبل رسائل السياسيين، والاقتصاديين ورجال الأعمال.

وافتتح منذ قليل مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الـ 37، بالأوبريت الغنائى الاستعراضى تحت عنوان 125، والأوبريت عبارة عن بانوراما تعرض علاقة إسكندرية بالسينما خلال 125 عاما، الأوبريت تصميم استعراضات محمد ميزو، فيديو مابنج محمد المأمونى، مساعدو الاخراج محمد طوسون ومحمود فيشر، وبطولة الفرقة الاستعراضية تحت قياده الفنان محمد ميزو، ومن إخراج محمد مرسى .

وقد بدأ الحفل بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عدد من نجوم الفن منهم إلهام شاهين وخالد الصاوى والفنانة رانيا فريد شوقى، أحمد وفيق، منال سلامة، المخرج على بدرخان، المخرج عمر عبد العزيز، المنتج عادل حسنى، والإعلامية بوسى شلبى.

ويفتتح مهرجان الإسكندرية دورته هذا العام برئاسة الناقد الأمير أباظة تحت شعار "السينما من أجل الحياة"، وهى الدورة التى تحمل اسم المخرج الكبير على بدرخان، واليونان ضيف شرف هذه الدورة.

ويشهد الحفل الذى تقدمه الفنانة نسرين أمين تكريم المخرج على بدرخان، اسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوى، الفنان خالد الصاوى، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائى طارق التلمسانى والكاتب يوسف معاطى.

كما أعلنت إدارة المهرجان عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط والتى تترأسها المنتجة الإيطالية انغريد ليل هوجتون، وبعضوية كل من الفنانة الإسبانية كارلانيتو، المخرج السورى چود سعيد، المخرج المصرى سامح عبد العزيز والمخرج الفرنسى أوليفييه كوسيماك.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط 13 فيلما وهم الفرنسى "خوان"، الإسبانى "هذه كانت الحياة"، المغربى "اناطو"، الفرنسى "الليل مكاننا"، المصرى "وش القفص"، اليونانى "اكسبرس اسكوبيليتز"، المغربى "مرجانة"، السورى "الظهر إلى الجدار"، اللبنانى "يوسف"، "هذه الليالى المظلمة" من البوسنة، "اسدين فى الطريق إلى البندقية" من ألبانيا، "الطريق المسدود" من سلوفينيا و"السباحة الحرة إلى الجبل الأسود" من ألبانيا.