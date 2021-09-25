كارول سماحة في كليب جديد.. العد التنازلي بدأ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة اللبنانية كارول سماحة لتصوير أغنية جديدة بعنوان “يا شباب يا بنات” من إخراج بتول عرفة وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وأعلنت “لايف ستايلز ستوديوز” عن بدء العد التنازلي لتصوير كليب “يا شباب يا بنات” من خلال تغريدة عبر صفحة الشركة الرسمية في موقع “تويتر”، جاء فيها: “بدأ العد العكسي لتصوير أغنية النجمة كارول سماحة الجديدة من انتاج لايف ستايلز ستوديوز أين تتوقعون التصوير، في بلد عربي أو غربي؟”.

وأغنية “يا شباب يا بنات” من كلمات وألحان الفنان سليم عساف وستتولى المخرجة بتول عرفة تصوير الكليب، على أن يصدر العمل في الفترة القريبة المقبلة.

الجدير ذكره أن كارول سماحة قدمت مع “لايف ستايلز ستوديوز” أغنيتين في السابق، الأغنية الأولى بعنوان “رحلة سعيدة” أو Bon Voyage وحققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة وحمل الكليب توقيع المخرجة بتول عرفة، والأغنية الثانية بعنوان “شكرًا”، حيث حصد الكليب كليب أكثر من 19 مليون مشاهدة وحمل أيضًا توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة.