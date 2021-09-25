شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يكرم النجوم الراحلين فى 2021.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص القائمون على مهرجان الإسكندرية السينمائى فى دورته الـ37، برئاسة الناقد الأمير أباظة، على تكريم النجوم الراحلين عن عالمنا فى 2021، عن طريق استعراض صورهم على الشاشة العملاقة فى حفل الافتتاح، وكان من ضمن النجوم الذين تم تكريمهم النجم الكبير الراحل عزت العلايلى، والنجم الراحل هادى الجيار.

وضمت قائمة النجوم الذين تم تكريمهم من قبل المهرجان، النجم الراحل يوسف شعبان، والفنان محمود عبد الغفار، والفنانة احلام الجريتلى، والفنانة سوسن ربيع، والفنان عبد الوهاب خليل، والفنان مصطفى محرم، والفنان سيد عثمان.



سيد عثمان



مصطفى محرم



عبد الوهاب خليل

ويقام حفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وعدد كبير من نجوم السينما فى مصر والدول العربية وعدد من دول البحر الأبيض المتوسط.

يشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين والمبدعين الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال التى تعد علامة بارزة فى تاريخ السينما المصرية، وهم المخرج على بدرخان، والذى تحمل الدورة اسمه هذا العام، والمخرج عمر عبد العزيز، والفنان خالد الصاوى، والفنانة سلوى خطاب، والسيناريست يوسف معاطى، ومدير التصوير السينمائى طارق التلمسانى، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والناقدة خيرية البشلاوى.



احلام الجريتلي



سوسن ربيع

يوسف شعبان



عزت العلايلي



الراحل هادى الجيار



















































































































































































































