شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير Indiana Jones 5 بعد تعافي هاريسون فورد بديكور الستينيات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد تصوير فيلم Indiana Jones 5 على قدم وساق أمس الجمعة، وذلك بعد توقف دام 3 شهور، بعد إصابة النجم العالمي هاريسون فورد في كتفه يونيو، وهو ما أخر الجدول الزمني لتصوير الفيلم.

ويتم بمرحلة الستينيات، حيث قام طاقم الإنتاج بتزيين الشارع بشكل مقنع بتذكارات أمريكية، ووضع في الديكور سيارات المدرسة القديمة وواجهات المتاجر القديمة وصناديق البريد، وإطارات السيارات والجرائد القديمة.

وكان قد انضم النجم العالمي أنطونيو بانديراس إلى فريق عمل فيلم "Indiana Jones 5"، ليصبح أجدد النجوم المنضمين للفيلم، ليكون بجانب النجم هاريسون فورد، والنجوم مادس ميكلسن، بويد هولبروك، شاونيت رينيه ويلسون وتوماس كريتشمان، حسب ما نشر موقع variety.

الجزء الخامس من "أنديانا جونز" يقوم ببطولته هاريسون فورد، 78 عامًا، وسيبدأ التصوير على نفس امتداد المسار الذى استخدمه قبل بضعة أسابيع فقط توم كروز فى فيلم Mission Impossible 7. من ناحية أخرى انضم الممثل بويد هولبروك والممثلة شاونيت رينيه ويلسون إلى فريق التمثيل لفيلم Indiana Jones 5 القادم، وفقًا لما ذكره موقع nme.

الجزء الخامس من "أنديانا جونز" يقوم ببطولته هاريسون فورد، 78 عامًا، وسيبدأ التصوير على نفس امتداد المسار الذى استخدمه قبل بضعة أسابيع فقط توم كروز فى فيلم Mission Impossible 7.

من ناحية أخرى انضم الممثل بويد هولبروك والممثلة شاونيت رينيه ويلسون إلى فريق التمثيل لفيلم Indiana Jones 5 القادم، وفقًا لما ذكره موقع nme.