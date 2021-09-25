شكرا لقرائتكم خبر عن علي بدرخان وإلهام شاهين وخالد الصاوي أول الوافدين لـ"الإسكندرية السينمائي".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات الدورة الـ37 من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر الأبيض المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، التى بدأت منذ قليل، حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، على رأسهم المخرج الكبير على بدرخان، والفنان خالد الصاوي والفنانة رانيا فريد شوقي.



الهام شاهين



المخرج على بدرخان فى مهرجان الاسكندرية



المخرج الكبير على بدرخان

ويقام حفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وعدد كبير من نجوم السينما فى مصر والدول العربية وعدد من دول البحر الأبيض المتوسط.



خالد الصاوي وبوسي شلبي

يشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين والمبدعين الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال التى تعد علامة بارزة فى تاريخ السينما المصرية، وهم المخرج على بدرخان، والذى تحمل الدورة اسمه هذا العام، والمخرج عمر عبد العزيز، والفنان خالد الصاوى، والفنانة سلوى خطاب، والسيناريست يوسف معاطى، ومدير التصوير السينمائى طارق التلمسانى، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والناقدة خيرية البشلاوى.

كما يكرم المهرجان أيضًا فى دورته هذا العام الفنان السورى الكبير دريد لحام، والمخرج التونسى عبداللطيف بن عمار، والمخرج اليونانى أنجيلوس فرانتزيس.