شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ماجدة الرومى بعد سقوطها من مسرح جرش: غمرتوني بمحبتكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة الكبيرة ماجدة الرومي، رسالة شكر وطمأنينه لجمهورها، فى أول تعليق لها بعد واقعة سقوطها من مسرح جرش يوم الأربعاء الماضي، حيث نشرت صورة لها من كواليس حفلتها الأخيرة عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "قد الدنيي بحبكن، وصلتني كل رسايلكن ع بريد الصفحة الخاص، غمرتوني بمحبتكن، شكرا من القلب".



بوست ماجدة الرومي

وطمأن عوض الرومى، شقيق النجمة الكبيرة ماجدة الرومى، جميع جمهورها ومحبيها في الوطن العربى بعد حالة الإغماء التي تعرضت لها الاربعاء الماضي أثناء إحيائها حفلتها فى مهرجان جرش بالأردن.

وقال عوض الرومى، لـ"الخليج 365": "ماجدة مفهاش أي حاجة و بخير و كل اللى حصل انخفضت نسبة السكر في جسمها بسبب التعب و المجهود للحفلة و هي بتفطر في التراس دلوقتى ولا هي في المستشفى و لا حاجة".

وأصيبت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، بحالة إغماء نتج عن إصابتها بهبوط في ضغط الدم، وأدى إلى اختلال توازنها خلال إحيائها مهرجان في الأردن، وتناقلت وسائل إعلام أردنية لحظة اختلال توازن ماجدة الرومي على المسرح وتدخل البعض لمساعدتها ومغادرتها المسرح.

وعادت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي إلى المسرح مرة أخرى، واستكملت حفل الافتتاح في المهرجان، بعد دقائق من تعرضها لإغماء أفقدها التوازن، وسط ترحيب حار من الحضور بعودة المطربة ماجدة الرومي لإحياء الحفل من جديد، والاطمئنان على حالتها الصحية.