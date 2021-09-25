شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تتقدم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الصفوف الأولى لحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، التى انطلقت فعالياته منذ قليل، بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير.

وشاركت وزيرة الثقافة فى حفل الافتتاح الذى حضره الكثير من النجوم، منهم: إلهام شاهين وخالد الصاوي والفنانة رانيا فريد شوقي والمخرج الكبير على بدرخان.

يقام حفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وعدد كبير من نجوم السينما فى مصر والدول العربية وعدد من دول البحر الأبيض المتوسط.

يشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين والمبدعين الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال التى تعد علامة بارزة فى تاريخ السينما المصرية، وهم: المخرج على بدرخان، والذى تحمل الدورة اسمه هذا العام، والمخرج عمر عبد العزيز، والفنان خالد الصاوى، والفنانة سلوى خطاب، والسيناريست يوسف معاطى، ومدير التصوير السينمائى طارق التلمسانى، واسم الكاتبة الراحلة كوثر هيكل، والناقدة خيرية البشلاوى.