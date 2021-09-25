شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير اسم مسلسل عمرو يوسف لـ"وعد الشيطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجهة المنتجة لمسلسل النجم عمرو يوسف بتغيير اسم العمل من "وعد إبليس" إلى "وعد الشيطان"، والعمل جارى تصويره حالياً، ومن المقررعرضه نوفمبر المقبل على أحد المنصات، وتصل حلقاته لـ 6 حلقات.

ويخوض عمرو يوسف خلال مسلسل "وعد الشيطان"، عالم ودراما السحر من منظور جديد، ويظهر خلال العمل بدور مدير مجموعة شركات تسويق عقاري، ويتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ومتزوج من عائشة بن أحمد.

ويشارك في بطولة مسلسل "وعد الشيطان"، بجوار عمرو يوسف كل من فتحي عبدالوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعي، محمد إبراهيم يسرى، مراد مكرم، وخالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللي كريم، وهو من إخراج كولين تييج، الذي عرض له هذا العام المسلسل السعودي رشاش.