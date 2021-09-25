تكريم بدرخان والصاوي وفستان هالة صدقي.. 10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- حازم جودة:

أقيم مساء اليوم السبت، حفل افتتاح الدورة ٣٧ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وإليك أبرز ما جاء في الحفل:

- حضر الحفل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان.

- حضر الحفل المخرج علي بدرخان الذي تم تكريمه وتحمل الدورة اسمه، برفقة أسرته.

- شهد الحفل تكريم الفنان خالد الصاوي والذي لاقى فور صعوده على المسرح تصفيقا حارا من الحضور.

- غاب المخرج عمر عبدالعزيز عن تكريمه وتسلمه بدلا عنه شقيقه المخرج محمد عبد العزيز، وأكد في كلمته أنه ليس مجرد شقيقه ولكنه "ابنه"، حسب تعبيره.

- الفنانة سلوى خطاب لاقت أيضا تكريما خلال الحفل، وحرصت الفنانة نسرين أمين على تقديمها للتكريم بشكل خاص.

- المصور السينمائي طارق التلمساني غاب عن تكريمه لظروف قهرية، وتسلم تكريمه بدلا منه مدير التصوير محسن أحمد.

- الفنانة رانيا فريد شوقي كانت أولى الفنانات التي وقفن على السجادة الحمراء للمهرجان.

- وقفت الفنانة إلهام شاهين وبصحبتها الفنان أحمد وفيق على السجادة الحمراء للمهرجان.

- خطفت الفنانة هالة صدقي الأنظار إليها بفستان أسود قصير.

- خطفت الفنانة منال سلامة الأنظار إليها بإطلالة جذابة أنيقة.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.