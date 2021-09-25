40 صورة من حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أقيم مساء اليوم السبت، افتتاح الدورة ٣٧ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وحضر الحفل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمخرج علي بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، ومن أعضاء لجان التحكيم المخرج سامح عبد العزيز، الفنانة هالة صدقي، الفنان كريم قاسم، وغيرهم من الفنانين والصحفيين والنقاد.

وشهد الحفل، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.