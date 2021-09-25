"تصفيق حار" لخالد الصاوي بعد صعوده لتكريمه بافتتاح الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

استقبل حضور حفل مهرجان الإسكندرية السينمائي، الفنان خالد الصاوي بتصفيق حار، عقب صعوده لتسلم تكريمه بحفل افتتاح الدورة الـ٣٧ للمهرجان.

وسلمت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ورئيس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة درع التكريم للفنان القدير خالد الصاوي، وسط هتاف من الحضور باسمه.

ويفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي، مساء اليوم السبت، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمخرج علي بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، ومن أعضاء لجان التحكيم المخرج سامح عبد العزيز، الفنانة هالة صدقي، الفنان كريم قاسم، وغيرهم من الفنانين والصحفيين والنقاد.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وتشهد الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.