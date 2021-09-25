يشهد تكريمه.. أسرة علي بدرخان رفقته في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حضر المخرج الكبير علي بدرخان، وبصحبته أفراد أسرته، لحفل افتتاح الدورة ٣٧ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مساء اليوم السبت.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة وفيديو عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، لعلي بدرخان وأفراد أسرته، وعلّقت: "أسرة علي بدرخان".

ويفتتح مهرجان الإسكندرية السينمائي، مساء اليوم السبت، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، والمخرج علي بدرخان الذي تحمل الدورة اسمه، ومن أعضاء لجان التحكيم المخرج سامح عبد العزيز، الفنانة هالة صدقي، الفنان كريم قاسم، وغيرهم من الفنانين والصحفيين والنقاد.

ويشهد الحفل تكريم المخرج علي بدرخان، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة، تقام دورته الـ 37 هذا العام في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.