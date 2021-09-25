وزيرة الثقافة من حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية: أوجه التحية للمحافظة وشعبها الفنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، افتتاح الدورة ٣٧ من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مساء اليوم السبت.

وقالت الوزيرة، خلال كلمتها بحفل افتتاح المهرجان: "في هذا الموقع الساحر يبدو المكان مثاليا للاحتفال بإطلاق الدورة الجديدة من المهرجان، هذا البحر الجسر الذي يفصل بين شعوب الجنوب والشمال، ويربطها أيضا برباط أبدي، كانت الثقافة والفنون دوما وسيلة للتعارف والتفاهم بين شعوب المتوسط منذ آلاف السنين، وقد لعب المهرجان على مدار أعوامه الـ37 دورا مهما في تحقيق التقارب بين سينمات وثقافات دول المتوسط".

أضافت: "أوجه التحية للسينما اليونانية ضيفة شرف المهرجان، وهو حدث يحيي ذكريات آلاف السنين من العلاقة الطيبة بين مصر واليونان، وأوجه التحية للسينما الإسبانية التي نحتفل بأحد أعمدتها السينمائية المخرج الراحل لويس بونويل، وأحيي السينما السورية والتونسية اللتين تمثلان حضورا قويا في دورة هذا العام".

اختتمت: "أوجه التحية لمحافظة الإسكندرية وشعبها الفنان، خصوصا أننا نحتفل هذا العام بمرور 125 سنة على أول عرض سينمائي أقيم في مصر في مدينة الإسكندرية، وأرحب بضيوف المهرجان من كل مكان، ويسعدني أن أعلن افتتاح الدولة 37 من مهرجان الإسكندرية العريق".

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في دورته الـ 37 هذا العام في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وتشهد الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.