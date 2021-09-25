“حبي نفسك أولا”.. نصائح نيللي كريم لابنتها حول الزواج والارتباط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت الفنانة المصرية، نيللي كريم، إنها شعرت بالتقصير لبعض الوقت تجاه أبنائها بسبب عملها، لكنها لم تشعر بذلك تجاه زوجيها السابقين.

ولفتت نيللي إلى أنها تعمل منذ كان عمرها 16 عاما، وتحب عملها ولم تتخيل أن تتخلى عن عملها في يوم ما بسبب زوجها، لأن عملها شيء أساسي في حياتها منذ صباها.

وخلال لقاء تلفزيوني على فضائية “الحياة” المصرية، وجهت نيللي نصائح إلى ابنتها عندما تتقدم في العمر وتبدأ رحلة البحث عن شريك الحياة، وجاءت أبرز نصائحها لابنتها وللفتيات الباحثات عن شريك الحياة كالتالي: “حبي نفسك واهتمي بها وخلي بالك من نفسك ومن كيانك واهتماماتك”.

وأضافت: “أسعدي نفسك.. ولما تلاقي الشخص المناسب ده.. هو مش هيزود سعادتك، لأن مفيش حد بيزود سعادة حد.. بس يكون يضيفلك ما ينقصش منك ساعتها اتجوزيه”.

ونصحت ابنتها بالقول: “حبي نفسك الأول وبعدين حبيه (شريك الحياة).. بنات كتير بتتجوز وهي مش عندها كيان ولا عارفة بتعمل إيه في حياتها.. لازم تقف على رجليها الأول.. تشوف دراستها وشغلها.. وأكرر حبي نفسك الأول عشان تعرفي تحبي وتدي الناس”.

وأضافت بالقول: “حبي نفسك مش حب أنانية.. بل اهتمي بنفسك وبثقافتك وصحتك وكيانك.. محدش بيعمل حاجة لحد.. معظم البنات بتدور على اللي هيعمل أو هيجيب.. انتي اللي بتعملي لنفسك”.

واختتمت نصائحها بالقول: “الرجل له مكان وكيان في البيت.. بس عودي نفسك محدش ييجي عليكي.. ما تقعديش في البيت عشان هو عايز كدة.. اقعدي في البيت عشان انتي عايزة كدة.. برغبتك انتي مش حد تاني”.