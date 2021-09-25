تكريم جومانا مراد من المركز الكاثوليكي للسينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تم تكريم النجمة جومانا مراد من “المركز الكاثوليكي المصري للسينما” في حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الأفلام القصيرة التي حملت شعار “نحو حياة أفضل”.

وقد كَرّم الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما وأحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، جومانا مراد بعد مشاركتها خلال الأيام الماضية كعضو لجنة تحكيم الأفلام مع عدد من صناع السينما.

وقد نشرت جومانا صوراً من مشاركتها كعضو لجنة تحكيم عبر حسابها على انستغرام قائلة: “كان لي شرف المشاركة كعضو لجنة تحكيم في الدورة الأولى من مسابقة الأفلام القصيرة التي يقيمها المركز الكاثوليكي المصري للسينما تحت رعاية الأب بطرس دانيال المعروف عنه اهتمامه الكبير بالفن والفنانين والسباق دائماً في كل محافل الخير والمناسبات الاجتماعية والثقافية والخيرية وأيضاً هذه الدورة تحت رعاية معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام”.

وأضافت جومانا: “شكرا لكم لاختياري كعضو في لجنة التحكيم ضمن مجموعة من الفنانين المميزين وإتاحة الفرصة لي لمشاهدة هذه الأفلام الرائعة القيمة الهادفة في رسالتها ولتكن هذه الأفلام الجميل خطوة نخطوها نحو حياة أفضل. مع كل الحب والتقدير”.

وأكدت جومانا أيضاً أنّ التجربة المشاركة في المسابقة مميزة، إذ إن كل الأعمال التي شاهدتها لجنة التحكيم كانت مميزة، وتُعَبّر عن شعار المهرجان، قائلة: “أيّ فَاعلية ثَقافية أو فَنِّية أحب أدعمها، والمركز الكاثوليكي من المؤسسات الفاعلة في الحياة الثقافية والسينمائية العربية، وشرفت بوجودي مع الأب بطرس وكل الزملاء في دعم الشباب الواعي الذي قدم أفكار غير تقليدية”.

جدير بالذكر أنّ جومانا صَوّرت 4 أيام من مَشاهِدها في الفيلم الأميركي (North of the ten) الذي تُجَسِّد فيه شخصية امرأة عربية تعيش في الولايات المتحدة وتَتَعَرّض لصعوبات.