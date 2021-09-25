نسليهان أتاغول برفقة المغني مراد دالكيليتش.. وفيديو يثير فضول جمهور هاندا أرتشيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقضي الممثلة التركية نسليهان أتاغول عطلتها في أنطاليا، برفقة زوجها الممثل قادير دوغلو والمغني التركي مراد دالكيليتش.

وانتشر مقطع فيديو لنسليهان وهي تستمتع بركوب “الجيت سكي” مع مراد دالكيليتش، وأثناء اتطلاقها سقط مراد في المياه ولم تكثرت له وأكملت رحلتها.

الفيديو سلك طريقاً وظّفه الجمهور، بعدما جلب تعليقات من قبل جمهور هاندا ارتشيل التي ارتبطت سابقاً بعلاقة حب مع مراد. ورأى عدد من متابعي هاندا بأنها ستشمت بمراد عندما تشاهد الفيديو، ما أدى إلى دخول الجمهور في نقاشات حادة، إذ اعتبر البعض أنّ نسليهان تتعمّد الظهور برفقة مراد حنى تغيظ هاندا.

من جهة اخرى بواصل مسلسل “حب أعمى” نجاحاته بعد مرور سنوات على عرضه، إذ سيبدأ عرضه على شبكة” إتش لي أو” .

يذكر أنّ نسليهان أتاغول احتلّت المرتبة الثامنة في قائمة المشاهير الأكثر متابعة في تركيا عبر “إنستغرام” بأكثر 12.2 مليون متابع.