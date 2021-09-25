شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العلواني.. هل استغلت الحجاب لركوب التريند؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الحمد لله بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق.. كملها على خير يا رب"، بهذه الكلمات علقت الفنانة الشابة ياسمينا العلوانى على صورة لها نشرتها وهى ترتدى الحجاب.

وبعد ساعات من نشر الصور اكتشف جمهور "ياسمينا" أن صورها بالحجاب ظهرت بها من قبل حينما نشرتها فى عيد الأضحى الماضى.

وبعد حالة من الجدل بين جمهورها حول محاولتها لركوب التريند باستغلال الحجاب، خرجت "ياسمينا" وكتبت على منصة التغريدات "تويتر": "لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب حابه أوضح إن الأوان لسه مجاش ولما ربنا يريد أكيد هيحصل".

وأضافت "الصورة اللي نشرتها مش أول مرة أنشرها نشرتها قبل كده كتير لأني بتفائل بيها والتعليق المرفق معها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم ويا رب تكون من نصيبي وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهل".

ياسمينا العلواني بدأت مشوارها الفنى بالمشاركة فى أحد برامج المواهب وطرحت مؤخرا أغنية "إيه اللي فيها مش فيا"