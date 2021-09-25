شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عروستى" يحقق 608 آلاف جنيه فى اليوم الثالث من عرضه بدور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "عروستى" بطولة الفنانين أحمد حاتم وجميلة عوض، إيرادات بلغت 608 آلاف جنيه أمس الجمعة في دور العرض السينمائى، من اخراج محمد بكير.

ونال فيلم "عروستى" اشادات من الجمهور، على قصته، بالإضافة إلى أداء الممثلين، حيث أن قصة الفيلم تدور حول البطلين أحمد حاتم وجميلة عوض، حيث يقدما لعبة ومنها تحدث مفارقات ممتعة ومختلفة في الأحداث .

ونطلق عرض الفيلم في السينمات يوم 22 سبتمبر الماضى، وأقيم للفيلم عرض خالص، حضره العديد من الممثلين وأصدقاء الابطال وعدد من صناع الفيلم ، بينما غاب بطل الفيلم أحمد حاتم عن العرض الخاص بسبب تصويره فى الامارات .

فيلم عروستي من إخراج محمد بكير، وتأليف مصطفى البربري، وبالإضافة لـ أحمد حاتم وجميلة عوض يشارك في بطولته صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف ويتولى التوزيع الداخلي للفيلم سينرجي فيلمز.