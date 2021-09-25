طرد نيكولاس كيدج من أحد مطاعم لاس فيغاس وهو في حالة سُكر تام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر مقطع فيديو تم تداوله على يوتيوب ظهر فيه نجم هوليوود، الذي تصدر شباك تذاكر تسعينيات القرن الماضي “نيكولاس كيدج” وهو يُطرد من أحد مطاعم لاس فيغاس، حيث كان مخمورًا تمامًا ومضطرب بعد أن دخل في مشاجرة كبيرة مع موظفي وعمال المطعم وأصبح بلا مأوى.

وبحسب موقع The sun ترجع تفاصيل طرد النجم العالمي صاحب جائزة الأوسكار، أنها بدأت عندما خلع “كيدج” حذاءه فى المطعم، وخاطب إحدى العاملات في المطعم بصوت صاخب، بينما وجه حديثه للعاملين بأنه لا يمتلك أي مأوى.

وقال شهود عيان إن “كيدج” البالغ من العمر57 عاما كان في حالة سُكر تام، بل ظن البعض أنه مجرد رجل مشرد، دون أن يدركوا أنه أحد نجوم الصف الأول في هوليوود، ويرجع ذلك بسبب مظهره وهو و يجلس على أريكة المطعم، ويرتدي قميصاً أسود اللون، وسروالاً مطبوعاً عليه جلد نمر، وحافي القدمين.

وذكر العاملون من المطعم أن الممثل الأمريكي كان في حالة يائسة للغاية، وظل يتناول الخمر، وكان يحاول استفزاز كل من يمر أمامه.

وفي نهاية الفيديو حاول “نيكولاس” – الذي توفت والدته في وقت سابق من هذا العام – مواجهة العاملة في المطعم بعد طرده، في محاولة يائسة لدخول المكان مرة أخرى، لكن دون جدوى.

وكان “نيكولاس كيدج” من أبرز نجوم هوليوود في تسعينيات القرن الماضي، وتصدرت أفلامه وقتها إيرادات شباك التذاكر العالمية، ومن أشهرها “The Rock” ،”FaceOff” ،”Con Air” و”City of Angels”.