بعد أن خرجت من المستشفى واختفت.. المغنية كيلي برايس بخير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الشرطة عن فقدان المغنية الأميركية كيلي برايس حيث لم يتم إيجادها في منزلها يوم السبت الماضي في مقاطعة كوب، جورجيا.

ويعود سبب مرور الشرطة بمنزل برايس إلى الاطمئنان عليها بعد خروجها من المستشفى متعافيةً من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت المغنية قد عانت من إصابتها بالفيروس التي استمرت شهرين وسببت دخولها غرفة العناية المركزة.

وبعد انتشار الأخبار حول اختفاء برايس (48 عاماً)، صرّحت محاميتها مونيكا يوينغ بأنّ الأخبار المتداولة غير صحيحة وأنّ المغنية بخير.

وأكّدت يوينغ أن المغنية تتابع علاجها من فيروس كورونا في مكان غير معلن عنه وأنها أعلمت السلطات المعنية بالأمر.

وكان آخر ما نشرته برايس على حسابها على “انستغرام” فيديو لها تعلن فيه عن إصابتها بفيروس كورونا. وكتبت برايس: “إنّني مصابة بفيروس كورونا. لقد حجرت نفسي وبدأت اتباع إرشادات الطبيب. أشعر بالجفاف ورأسي يؤلمني لكنني لم أذهب إلى المستشفى بعد”.