مسلسل “60 دقيقة” يحقق أعلى نسب مشاهدة في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتصدر مسلسل “60 دقيقة” عبر منصة “شاهد” أعلى نسب مشاهدة في مختلف الدول العربية وخصوصاً في مصر، حيث حقق منذ انطلاقته إقبالاً جماهيرياً كبيراً. كما صنّفه النقاد من أبرز المسلسلات الدرامية القصيرة.

ويتألّف مسلسل “60 دقيقة” من 9 حلقات، وتدور أحداثه حول ياسمين التي تعيش حياة مستقرّة هادئة مع زوجها الطبيب النفسي محمود نصر، لكن يقع حادث غامض يقلب حياتهما رأساً على عقب.

يذكر أن مسلسل “60 دقيقة” من إنتاج شركة “الصبّاح إخوان” ومحمد هشام عبيّه وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولته إلى جانب محمود نصر وياسمين رئيس، نحبة من الممثلين المصريين والعرب، من بينهم ياسمين رئيس، والسعودية فاطمة البنوي، شيرين رضا، سوسن بدر وثراء جبيل.