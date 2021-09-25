شكرا لقرائتكم خبر عن جال جادوت تلقن جونسون ورينولدز "علقة ساخنة" فى تريلر جديد لـ Red Notice والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة المنتظر Red Notice، بطولة النجم العالمي داوين جونسون والنجم العالمي ريان رينولدز، والنجمة جال جادوت، عن تريلر جديد للفيلم يظهر من خلاله مشهد كامل جمع الثلاثي فى أحداث الفيلم المقرر أن يصل في 12 نوفمبر المقبل.

وظهرت جادوت فى التريلر الذي بلغت مدته اكثر من دقيقتان، وهى تلقن علقة ساخنة للثنائي داوين جونسون وريان رينولدز، قبل سرقتها احدي الاشياء الثمينة التى يصارعون عليها.

ويدور فيلم Red Notice حول تنبيه عالمي لمطاردة أكثر المجرمين المطلوبين في العالم من قبل الأنتربول، ولكن مع حدوث سرقة كبيرة تجمع بين كبير المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (دوين جونسون) مع اثنين من المجرمين المخضرمين (جادوت، ورينولدز)، فعندها تحدث العديد من الأحداث والمغامرات الغير متوقعة.

وبالتالي ينطلق الثلاثي في مغامرة مثيرة في أماكن مختلفة حول العالم، بدءاً من صالة رقص، إلى سجن منعزل، ثم غابة، والأسوأ بالنسبة لهم جميعاً، هي صحبة بعضهم البعض.

يشارك في بطولة فيلم الأكشن والدراما الجديد Red Notice، كل من ريتو آريا و كريس ديامانتوبولوس، وغيرهم، فيلم Red Notice من تأليف وإخراج روسون مارشال ثيربر (مبدع أفلام Central Intelligence وSkyscraper).