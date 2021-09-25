شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني وهشام ماجد وأبطال فيلم "حامل اللقب" يودعون البلاتوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تودع أسرة فيلم "حامل اللقب" التصوير بعد يومين، حيث يواصل أبطاله التصوير بشكل يومى فى العديد من الأماكن المتفرقة بمنطقة التجمع الخامس، وتجمع المشاهد بين هشام ماجد ومحم سلام ودينا الشربينى وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى.

ويقدم هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته في أحداث الفيلم، ويحدث بينهما مفارقات كوميدية، وصور هشام ماجد عدة مشاهد داخل ستاد بتروسبورت الأيام الماضية.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق، ويعتبر أول فيلم يظهر فيه هشام ماجد بدون شيكو، والعمل من تأليف إيهاب بليل، وإخراج هشام فتحي، وبطولة هشام ماجد، دينا الشربيني ومحمد سلام، وأحمد فتحى.

يذكر أن هشام ماجد ظهر كضيف شرف في مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى.