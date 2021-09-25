شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مقاطعة هوليوود له.. جوني ديب: لا أمانع التمثيل بأعياد ميلاد الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمى جونى ديب أنه سيكون سعيدًا بتكرار دوره الشهير فى سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي، الكابتن جاك سبارو، فى حفلات أعياد ميلاد الأطفال فى هذه المرحلة، وهو ما يعنى حسب ما نشر موقع الديلى ميل أنه على استعداد تمثيل الدور مرة أخرى، وذلك وسط مزاعم بأن هوليوود تقاطعه بعد قضية العنف المنزلى التى يوجهها ضد زوجته السابقة الممثلة العالمى امير هيرد.

وظهر ديب لأول مرة فى سلسلة Pirates Of The Caribbean باعتباره قرصان فى أول فيلم صدر عام 2003 وشوهد آخر مرة فى الدور الرابع له عام 2017 وفى حديثه بمهرجان سان سيباستيان السينمائى هذا الأسبوع، قال ديب، 58 عامًا: " جمال الكابتن جاك سبارو بالنسبة لى هو أننى أستطيع السفر مع الكابتن جاك فى صندوق، حرفيًا الكابتن جاك فى صندوق"

فى حديثه فى مهرجان سان سيباستيان السينمائى هذا الأسبوع، قال ديب، 58 عامًا: "ما زلت أسافر مع الكابتن جاك وإذا أتيحت لى الفرصة سأذهب إلى منزل شخص ما وأقول يا رجل، سأؤدى فى عيد ميلاد طفلك دور القرصان " كما زعم ديب خلال حديثه أن حياته المهنية تضررت كثيرا بعد قضيته مع امبر هيرد .

وكانت قد رصدت عدسات المصورين النجم جونى ديب وهو على السجادة الحمراء لمهرجان Deauville فى دورته 47 بفرنسا، وذلك للترويج لفيلمه الجديد City Of Lies.

يعود " City of Lie " بالمُشاهد إلى التسعينات وقت مقتل اثنين من كبار مغنى الراب الأمريكين، توباك ونوتوريوس بى آى جي، بالرصاص، فى ظلّ المنافسة المحتدمة بين الأوساط الموسيقية فى الساحل الغربى والساحل الشرقى للولايات المتحدة، ويغوص المحقق راسل بول (جونى ديب) فى تفاصيل تلك الحادثة بعد عشرين عاما على وقوعها إثر استعانة صحفى مدمن على الكحول (فوريست ويتيكر)بخدماته.

ويظهر "City of Lies" الذى قدم فى دوفيل خارج إطار المسابقة الرسمية والذى يمزج بين مشاهد متخيلة وبعض من صور الأرشيف تحقيقا أنجز على عجالة من شرطة ينهشها الفساد تحت سطوة العصابات.