كاترين زيتا جونز تحتفل بعيد ميلادها وميلاد مايكل دوجلاس وتعلق : أحبك

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة العالمية كاترين زيتا جونز بعيد ميلادها الـ52 اليوم 25 سبتمبر، ونشرت كاترين صورة تجمعها مع زوجها النجم العالمي مايكل دوجلاس على حسابها الشخصي على موقع انستجرام، والذي يصادف عيد مولده بنفس اليوم ولكنه أتم عامه الـ77 وعلقت كاترين علي الصورة بـ"عيد ميلاد سعيد لي، عيد ميلاد سعيد له ، عيد ميلاد سعيد لزوجي وزوجته ، عيد ميلاد سعيد لي ولك مايكل..و المزيد من السنوات التي يمكننا الاحتفال بها معًا في 25 سبتمبر.. أحبك".



كاترين زيتا جونز ومايكل دوجلاس



كاترين زيتا جونز

صنفت الممثلة الشهيرة ثلاثة مرات في قائمة أكثر النساء جاذبية في العالم، وأول تلك المرات كان عام 1995 من قبل المجلة البريطانية الشهيرة إف إتش إم، والتي رصدت أكثر النساء جاذبية استناداً لمعايير عديدة وبرفقة 250 حكماً اختاروا تلك النساء، كما لفتت ابتسامتها انتباه محبيها ممن لقبوها بصاحبة أجمل ابتسامة.

كاثرين زيتا

فازت كاثرين زيتا جونز بجوائز عديدة أبرزها تتويجها بجائزة أوسكار عن دورها في فيلم Chicago عام 2002،وفي عام 2010، حصلت على جائزة توني لظهورها الأول على مسرح برودواي في A Little Night Music.

كاثرين ومايكل دوجلاس

ترتبط كاثرين زيتا جونز بعيداً عن الفن بحياة هادئة ومستقرة، شكلتها مع زوجها الممثل مايكل دوجلاس، طوال أكثر من 20 عام زواج جعلتهما يصبحا أصحاب أطول مسيرة زواج فى عالم هوليود، ولم يمنع فارق السن الكبير الذى يصل لربع قرن بين الثنائى نجاح تلك الزيجة.