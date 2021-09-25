شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى ينضم لأبطال فيلم "بضع ساعات في يوم ما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان محمد الشرنوبى لأبطال فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، الذى تقوم بطولته الفنانة مى عمر وهشام ماجد، من إخراج عثمان أبو لبن، وهو الفيلم المأخوذ عن وراية كتبها المؤلف محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية هيبتا.

وقال المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365"، أنه المخرج عثمان أبو لبن قام بتصوير يومين فقط من الفيلم، مشيرا إلى أن التصوير توقف لإنشغال بعض الأبطال بأعمال أخرى، لافتاً إلى أن التصوير سيعود يوم 7 أكتوبر المقبل، وسنصور بكثافة في الفترة المقبلة .

فيلم "بضع ساعات في يوم ما" مأخوذ من وراية تحمل نفس الأسم، ويكتب السيناريو والحوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، ويشارك في بطولة الفيلم كل من مى عمر، هشام ماجد، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وأخرون، إخراج عثمان أبو لبن .

محمد الشرنوبى ينتظر عرض فيلمه "فرق خبرة" ويشاركه البطولة هدي المفتي وعدد كبير من النجوم، ومن إخراج شريف نجيب.

وكان قد قدم الشرنوبى أخر أغنياته "اية اللذاذة دى الفترة الماضية، وحققت نجاحاً كبيراً.