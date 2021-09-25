داليا مصطفى تكشف تفاصيل دورها في حدوتة "مش مبسوطة" بمسلسل "زي القمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هايدي ثابت:

قالت الفنانة داليا مصطفى، إنها انتهت من تصوير كافة مشاهدها في مسلسل "زي القمر" خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت مصطفى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تشارك في حدوتة "مش مبسوطة" ضمن أحداث المسلسل، وتجسد دور امرأة فقيرة تعمل في عيادة وزوجها يعمل "نقاش"، ويقوم بدوره الفنان هشام إسماعيل، وتعيش حياة غير سعيدة طوال أحداث المسلسل، وتتمنى أن يحنو عليها زوجها ويشعر بها.

وأكدت مصطفى، أن العمل سوف يكون مفاجأة للجمهور ويعرض قريبا على التلفزيون.

وأضافت أنها انتهت أيضا من تصوير مشاهدها في مسلسل "الحرير المخملي"، حيث تجسد خلاله دور صحفية كبيرة في الثمانينيات، ثم تصبح مذيعة مشهورة وتحارب قضية المبيدات المسرطنة وتتعرض للعديد من الحروب، وذلك مع النجوم: مصطفى فهمي وأحمد وفيق وهالة فاخر وغيرهم من إخراج أحمد حسن.

حدوتة "مش مبسوطة" ضمن مسلسل "زي القمر" بطولة داليا مصطفى، بشرى، أحمد سعيد عبد الغني، وميمي جمال وغيرهم، من إخراج شيرين عادل.