رئيس الإسكندرية السينمائي يكشف لـ"الخليج 365" سبب تسمية الدورة ٣٧ بـ"علي بدرخان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، سبب تسمية الدورة ٣٧ التي تقام هذا العام، باسم دورة المخرج الكبير علي بدرخان.

وقال أباظة، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حرصنا على إهداء هذه الدورة للمخرج الكبير علي بدرخان الذي نحتفل بعيد ميلاده الـ٧٥، لكونه مخرج مهم جدا، وأسهم في تخريج أجيال عدة تحب الفن سواء من معهد السينما أو مؤسسة بدرخان للفنون، وواحد من المخرجين الذين أفنوا حياتهم لأجل السينما، وتم إعداد كتاب عنه يحمل اسم (الثائر) إهداءً من المهرجان له".

وأضاف أن "كل دورة بمهرجان الإسكندرية السينمائي تكون مميزة عن سابقتها، فنحن نقدم مهرجانا للجمهور، مثله في ذلك مثل السينما، فإذا لم تكن هناك دهشة أو بهجة، يتجه الجمهور إلى مشاهدة عمل آخر، لذلك أنا حريص على أن يكون لدينا مشاهدين ومتابعين".

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الأمير أباظة في دورته الـ 37 هذا العام في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وتشهد الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الاسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.