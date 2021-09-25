أول تعليق من هبة مجدي بعد وضعها مولودها الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هبة مجدي أول صورة لها بعد وضعها مولودها الثاني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هبة داخل أحد المستشفيات، وفي أول تعليق لها قالت: "الحمد لله حمدا كثيرًا.. موسى محمد محسن، يارب احفظه وبارك فيه واحفظ أولادكم جميعًا.. 20 سبتمبر 2021".

وأعلن الفنان محمد محسن، عن استقباله مولوده الثاني من الفنانة هبة مجدي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

محسن كتب: "الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ربنا ورزقنا مولودنا الثاني بعد دهب، وعقبال عندكم جميعا.. وألقيت عليك محبة مني ولتُصنع على عيني".

وكشف محمد عن اسم طفله الثاني ويوم وصوله إلى الدنيا، مشيرًا أنه أطلق على الطفل اسم "موسى"، واستقبله في 20 سبتمبر الجاري.