ياسمينا العلواني تنفي ارتداء الحجاب: "الآوان لسه مجاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفت الفنانة الشابة ياسمينا العلواني، ما تردد عن ارتدائها الحجاب بعدما نشرت صورة لها وهي ترتديه.

وكتبت ياسمينا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابة أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويتة اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله".

وأضافت: "شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا".

وكانت ياسمينا العلواني، نشرت أمس صورة لها بالحجاب عبر حسابها على موقع "تويتر"، وعلّقت قائلة: "الحمد لله.. بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق.. كملها على خير يارب".

وكانت ياسمينا العلواني، كشفت في ١٣ سبتمبر الجاري، عن معاناتها صحيا، وكتبت عبر "تويتر": "ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.. أسألكم الدعاء".

وفي اليوم التالي كتبت: "بالله عليكم من يحمل في قلبه لي ذرة حب يدعو الله أن يشفيني".

وفي يوم 15 سبتمبر كتبت: "حاسبوا من كورونا سهل تتجنبوها وصعب تتحملوا آلامها.. دعواتكم".

ياسمينا علواني بدأت مشوارها بالمشاركة في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي.

يذكر أن أخر أعمال ياسمينا العلواني كليب "إيه اللي فيها مش فيا"، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" في يونيو 2019، من كلمات يحيى محفوظ، ألحان محمد مصباح، وتوزيع طارق توكل.