رسالة منى عبدالغني لـ مفيدة شيحة وسهير جودة بانطلاقة "الستات مايعرفوش يكدبوا" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شهد برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، اليوم السبت، انطلاقة جديدة، من تقديم الفنانة منى عبدالغني والإعلامية هبة الأباصيري وإيمان عز الدين على قناة "CBC".

وتوجهت منى عبدالغني خلال الحلقة بالشكر إلى الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة على دورهم في "الستات مايعرفوش يكدبوا" طوال 10 سنوات، مشددةً على أن النجاح تراكميًا ويحتاج إلى عمل شاق طول الوقت حتى يستمر 10 سنوات كاملة.

أضافت: "بتقدم بكثير من الامتنان والشكر لزميلتي وأختي وصاحبتي الأستاذة سهير جودة، وبمسي على صديقتي العزيزة وأختي خفيفة الظل مفيدة شيحة ومتأكدة من تألقها في أي مكان آخر.. هتوحشوني".

أما الإعلامية هبة الأباصيري فقالت إن لها الشرف أن تكون في البرنامج، مشيدة بنجاحه خلال السنوات الماضية.

من جهتها، قالت الإعلامية إيمان عز الدين: "يارب أقدر أحافظ على نجاح البرنامج زي ما سهير ومفيدة ومنى عملوا طوال 10 سنوات".

البرنامج ناقش خلال حلقة اليوم موضوع شائك ومهم وهو الطلاق الشفوي وأسباب انتشاره ولماذا يرفض الرجال توثيقه، حيث استضاف خلال الفقرة مها أبو بكر المحامية المتخصصة في قضايا الأحوال الشخصية، وخبيرة العلاقات الأسرية سناء زيادة، كما استضاف حالتين لسيدتين عانين من عدم توثيق الزوج للطلاق، الأولى ياسمين محمد نصر، والثانية أسماء سعد.

ويقدم برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" في ثوبه الجديد الفنانة منى عبدالغني والإعلامية هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، حيث يستعرض البرنامج كل ما يخص الأسرة والمرأة والقضايا الاجتماعية، كما يستضيف العديد من الضيوف خلال حلقاته في كافة المجالات.

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.