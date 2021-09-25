أحمد العوضي يحتفل بشفاء ياسمين عبد العزيز بأغنية "هلا هلا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان أحمد العوضي بشفاء زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشر "العوضي" مقطع فيديو، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "إنستجرام".

وجاء الفيديو عبارة عن صورة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الطبيب المعالج لها، ومزج الفيديو بأغنية "هلا هلا" للفنان عمرو دياب.

وبدأت رحلة ياسمين مع المرض مع مطالبة زوجها الفنان أحمد العوضي الجمهور يوم 17 يوليو الماضي، بالدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية.

وغادرت ياسمين عبدالعزيز، مطار القاهرة الدولي، في 10 أغسطس الماضي، متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية.