أبرزهم جوليا روبرتس وتوم كروز.. نجوم كبار اشتهروا بصعوبة العمل معهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا خلاف حول حقيقة أنه لا يوجد أحد مثالي، كما أنَّه ليس كل نجوم هوليود يتمتعون بالسحر خارج الشاشة، كما هو الحال عندما تدور الكاميرات.

في الواقع، قد ينطوي كونك مشهوراً على امتلاك صفة الغرور وإبراز سمات شخصية غير مرغوب فيها، وتتوارد قصص تُشير إلى أنَّ بعض ممثلي النخبة في هوليوود قد تركوا غرورهم يتفوق عليهم.

تُغطي هذه القائمة الممثلين الذين اكتسبوا، على مر السنين، سمعةً سيئةً في التعامل مع أطقم أفلامهم؛ لدرجة أنَّها أثَّرت على فرصهم في الحصول على أدوار، كما تحتوي على أشهر الممثلين الذين يصعب التعامل معهم.

توم كروز

تحت الضغط الهائل بسبب تصوير فيلم: مهمة مستحيلة 7 (Mission Impossible 7) في جائحة كورونا، استقال 5 أفراد من طاقم الفيلم، بعد أن تعرَّضوا لسباب وتوبيخ من بطل ومنتج الفيلم، الممثل الأميركي توم كروز، لعدم احترامهم لوائح كوفيد 19.

أليك بالدوين

تُشير تقارير إلى أنَّ بالدوين يمثل كابوساً لمن يعمل معه، وهو غالباً ما كان يظهر متأخراً، ويصرخ على الممثلين وطاقم العمل. في عام 2013، جرى فصله من شبكة MSNBC بعد ورود تقارير تُفيد بأنَّه صرخ بعبارات معادية للمثليين في وجه مصور فيديو.

جوليا روبرتس

تقول الشائعات إنَّ نجمة “بريتي وومن” ليست “حلوة” كما تبدو في أفلامها، كما كشفت المصادر أنَّ طاقم فيلم “هوك” وهو فيلم مغامرات خيالي أميركي من إخراج ستيفن سبيلبرغ، قد أطلق عليها لقب “تينكرهيل”. وعند سؤاله عن اللقب، قال مخرج الفيلم، سبيلبرغ: “لقد كان وقتاً مؤسفاً بالنسبة لنا للعمل معاً”، مشيراً على ما يبدو إلى حقيقة أن روبرتس كانت قد قررت فسخ خطبتها آنذاك من الممثل كيفر ساذرلاند، قبل ثلاثة أيام فقط من زفافهما.

داستن هوفمان

يشتهر داستن هوفمان، الحائز على جائزة الأوسكار مرتين، برغبته في أن يكون كل من حوله في حالة من الكمال، لدرجة أنه يصعب التعامل معه.

غوينيث بالترو

تشتهر نجمة “Sliding Doors” غوينيث بالترو بسلوكها البارد، حيث تُشير تقارير إلى أنها كانت باردة جداً تجاه سكارليت جوهانسون خلال تصوير فيلم “الرجل الحديدي 2”.

بروس ويليس

وُصف نجم فيلم Die Hard، بروس ويليس، بأنه لا يمكن الاقتراب منه خلال غضبه في موقع التصوير، حتى إن مخرج “Cop Out” وصف علاقة العمل بينهما بأنَّها “تحطم الروح”.

كريستيان بايل

يتمتع كريستيان بايل بسمعة طيبة في تحقيق الكمال إلى أقصى الحدود، إذ يشتهر بواقعة عندما صرخ بوجه زميل له في موقع تصوير فيلم “Terminator Salvation”.

تشارلي شين

اشتهر نجم مسلسل Two and a Half Men، تشارلي شين، بعدم احترام زملائه في العمل أثناء الوجود في موقع التصوير. وعندما قررت شركة تلفزيون وورنر براذرز إنهاء خدمات شين وطرده من المسلسل الشهير، لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد فريق العمل بقسوة.