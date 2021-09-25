أحمد مالك في كواليس تصوير “كيرة والجن”.. هكذا علَّق وهند صبري ترد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري أحمد مالك عن صورٍ من كواليس تصوير فيلمه السينمائي الجديد “كيرة والجن”، حيث جاءت تلك الصور من منطقة بودابست في المجر. وشارك مالك الصور من خلال حسابه في “انستغرام”؛ إذ ظهر برفقة عدد من نجوم الفن، بينهم هند صبري وسيد رجب، وذلك وسط تفاعلٍ واسع من جانب الجمهور.

وعلَّق أحمد مالك على تلك الصور، قائلاً: “الحلم العربي بيتحقق من بودابست”، وكان معه في الصور سيد رجب وهند صبري، وعلي قاسم ولارا اسكندر، إذ ظهروا وهم يتجولون في شوارع المجر ويضحكون، ليعبِّر الجمهور عن تشوِّفهم للعمل الجديد وتساءلوا عن موعد طرحه. وردت النجمة هند صبري، في تعليق لها على منشور مالك فقالت: “ده حلمنا طول عمرنا”، مكررة كوبليه من أغنية الحلم العربي لإضفاء نوعٍ من التشويق حول العمل ورصد الكواليس التي تجمع فريق العمل.

وعلى الرغم من أنَّ أحمد مالك لم يشر في الصور إلى أنَّ تلك الصور من كواليس تصوير فيلم “كيرة والجن”، لكن هند صبري أكدت هذا من خلال إعادة بعض الصور عبر خاصية “ستوري” بحسابها في “انستغرام”، تاركةً تعليقاً بأنَّ الصور تأتي من مناسبة تصوير فيلم “كيرة والجن”.

الجدير بالذكر، أنَّ أسرة العمل سافرت إلى دولة المجر لتصوير المشاهد الخارجية هناك، وبعدها يتم استئناف تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم الذي يدور فى الحقبة الزمنية لفترة ثورة 19، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919 حتى عام 1924.

والفيلم المأخوذ عن رواية “1919”، للمؤلف أحمد مراد، الذي كتب السيناريو والحوار، والفيلم من إخراج مروان حامد، إنتاج شركة سينرجى فيلمز، ويشارك في بطولته أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبري، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، أحمد مالك، علي قاسم وهدى المفتي.