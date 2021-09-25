من شاروخان إلى أكشاي كومار.. 7 من مشاهير بوليوود يمتلكون طائرات خاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حياة ساحرة وملابس باهظة الثمن ورحلات منتظمة إلى مواقع أجنبية خلابة؛ تلخِّص إلى حدٍ كبير حياة أحد المشاهير. وإذا لم يقوموا بالتصوير من أجل مشروعهم، فإنهم عادةً ما يسافرون في طائراتهم الخاصة إلى أماكن مختلفة حول العالم.

في هذا التقرير، نكشف عن 7 من أبرز مشاهير بوليوود الذين يمتلكون طائرات خاصة.

شاروخان

يمتلك ملك بوليوود شاروخان، وهو متزوج من المنتجة ومصممة الأفلام الهندية جوري خان، طائرةً خاصةً إلى جانب ممتلكاته التي تبلغ قيمتهاعدة ملايين روبية، وغالباً ما يُسافر الممثل إلى دبي مع أسرته ويفضل قضاء وقت فراغه في الخارج.

أكشاي كومار

يمتلك أيضاً نجم بوليوود أكشاي كومار طائرةً خاصةً بقيمة 260 كرور روبية، غالباً ما يُسافر إلى كندا ووجهات سياحية أخرى مع أسرته. ولكونه أحد الممثلين الأعلى أجراً في بوليوود، يحب الممثل أن يتفاخر، برفقة عائلته، ويبذل قصارى جهده لتزويدهم بحياة مريحة وفخمة.

بريانكا شوبرا

يتعين على بريانكا شوبرا جوناس السفر ذهاباً وإياباً بين الولايات المتحدة والهند، حيث يُقيم زوجها في نيويورك بينما تسكن عائلتها في الهند.

كما تُعرف شوبرا بحبها الشديد للسفر والتنقل إلى أماكن مختلفة حول العالم للترفيه والمغامرة، وتقوم حالياً بتصوير فيلمها المقبل في لندن، حيث تُشير وسائل إعلام إلى أنها تستخدم طائرتها الخاصة للسفر من أجل التزامات عملها.

أميتاب باتشان

كشف النجم أبهيشيك باتشان، وهو ابن النجم العالمى أميتاب باتشان، ذات مرة عن طائرتهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك صورةً من الطائرة الخاصة لتهنئة والده الذي فاز بجائزة Dadasaheb Phalke المرموقة.

شيلبا شيتي كوندرا

وفقاً للتقارير، تستخدم الممثلة شيلبا شيتي وزوجها راج كوندرا طائرتهما الخاصة للسفر من بلد إلى آخر؛ حيث يمتلك الزوجان عقارات متعددة في دبي وإنجلترا ولندن، فمن المنطقي أن تكون لديهما طائرة خاصة لتسهيل رحلاتهما.

أجاي ديفجن

وفق التقارير، يمتلك الممثل أجاي ديفجن طائرة Hawker 800 وهي طائرة نفاثة ذات ستة مقاعد، وغالباً ما يُسافر على متن طائرته مع عائلته.

سانى ليون

تمتلك ممثلة بوليوود ساني ليون طائرةً خاصةً، وقد شاركت النجمة على وسائل التواصل الاجتماعي صورةً لها بجانب طائرة صغيرة، وهي تقوم بجولات مختلفة حول العالم خلال السنوات القليلة الماضية.