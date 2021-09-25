كاترين زيتا جونز تكشف عن حيلها التجميلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُعتبر الممثلة البريطانية كاثرين زيتا جونز واحدةً من النساء اللواتي يتمتعنّ بجمالٍ يخطف الأنظار، وتمتلك بشرةً متوهّجة ومظهراً شبابياً رغم تخطيها سن الخمسين، ولا عجب أن يكون هناك اهتمام بروتين جمالها.

وكشفت كاثرين، في مقالٍ بصحيفة “التايمز” البريطانية، عن حِيلها التجميلية الخاصة، مشيرةً إلى أنّها كانت مهووسة منذ الطفولة برسمة عيون النجمة اليزابيث تايلور، صاحبة لقب “قطة هوليود المدللة”.

وفي مقابلة سابقة في سبتمبر 2017 مع مجلة W، أوضحت كاثرين زيتا جونز أنّ الترطيب جزء كبير من روتين جمالها، وذكرت أيضاً مجموعة من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة التي نسبت إليها الفضل في بشرتها المتألقة؛ ومنها: كريم Eight Hour من شركة إليزابيث أردن وسيروم Pumpkin E من رواندا أليسون وغيرهما من المنتجات.

وبالرغم من اعتمادها على المنتجات من كبرى العلامات التجارية، إلا أنّها لا تتخلى أيضاً عن الوصفات المنزلية للوجه والأظافر والعناية بالشعر.

وتحتفظ كاثرين زيتا جونز بالعديد من المكونات الطبيعية من مطبخها في روتين الجمال، حيث تُكافح التجاعيد والخطوط الدقيقة من خلال أقنعة العسل والملح، إذ يعمل العسل على تقشير البشرة، ويُقلل حَبّ الشباب ويُحافظ على الرطوبة.

فضلاً عن ذلك، تستخدم زيتا جونز الزيوت الأساسية لشعرها مع وصفة “العسل والجعة”، وهي إحدى أقدم الحِيل الخاصة بالشعر في هوليوود، حيث تستخدم البيرة كمنظف للشعر، وتردد أن أساطير هوليوود أودري هيبورن ومارلين مونرو استخدموا هذه الوصفة.

ولفتت كاثرين زيتا جونز الأنظار في إطلالتها الأخيرة بصحبة زوجها مايكل دوغلاس على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز “إيمي”، حيث ارتدت فستاناً طويلاً بالأحمر القاتم، من تصميم كريستينا أوتافيانو، وأكملت إطلالتها بمجوهرات من لورين شوارتز، مع حذاء من كريستيان لوبوتان، ولم تتخل عن المكياج الكلاسيكي السموكي، ووضعت أحمر شفاه بنفس لون فستانها.