بعد شائعة زواجها من حارسها الشخصي.. سوزان نجم الدين: “حد حاططني في باله”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ما تردد مؤخراً عن زواجها من حارسها الشخصي، وهي الشائعات التي تم تداولها بسبب صورة لها مع الحارس.

وقالت نجم الدين خلال مكالمة هاتفية ببرنامج ET” بالعربي”: “هذه شائعة ليس لها أساس من الصحة، والأبشع منها الوعكة الصحية، استيقظت بسببها اليوم على 1000 رسالة، ولا أعرف من مطلق هذه الشائعات السخيفة، ولا أعرف ما هدفهم منها وهي إحدى مساوئ السوشيال ميديا”.

وأكملت: “تحدثت مع المحامي، لأعرف السبب وراء هذه الشائعات، والتشويه الذي نتعرض له، وكم الأذى، وكم القلق الذي يشعر به أهلنا، أصبح لا بد من قوانين لضبط السوشيال ميديا حتى نعرف من يروج لهذه الشائعات وما هدفه منه، ومعاقتبه، هذا النظام غير موجود ولكن لا بد من تفعيله بشكل جدي جدًا”.

وكشفت سوزان نجم الدين أن هذه الصورة المنتشرة يعود تاريخها لخمس سنوات ماضية، وقالت: “كنا وقتها في برنامج Stars On Board، وكان هو المرافق لي خلال هذه الفترة هناك”.

واختتمت قائلة: “حد حاططني في باله وأكيد عندما أريد الزواج سأعلن أنا بنفسي عن هذا الأمر ومن خلال صفحاتي على السوشيال ميديا لأنني طبعًا سأكون فخورة بهذا الشخص الذي سأرتبط به وسيكون شريك عمر وسأعلن عنه”.

من ناحية أخرى انتهت سوزان نجم الدين مؤخراً من تصوير مشاهدها ضمن الفيلم الكوميدي “تماسيح النيل”، الذي تدور أحداثه خلال رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، حيث تقع عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب، لتتوالي بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة، ويشارك في البطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، إخراج سامح عبدالعزيز.