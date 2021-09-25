شكرا لقرائتكم خبر عن نميمة هوليوود.. توم كروز ينفصل عن حبيبته بسبب جدول أعماله المزدحم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفصل النجم العالمى توم كروز عن حبيبته هايلى أتويل، نجمة فيلم Mission: Impossible 7، حيث نشر موقع "ديلي ميل" البريطانى، خبر الانفصال، رغم أن الثنائى لم يسبق لهما تأكيد علاقتهما بشكل صريح، ولكن قيل إنهما اقتربا من بعضهما منذ تواجدهما في موقع تصوير الفيلم، فى ديسمبر 2020.

وحسب ما نشرته الصحيفة البريطانية، "يقال إن توم كروز، البالغ من العمر 59 عامًا، لم يعد قادرًا علي التواجد في العلاقة مع البريطانية هايلي أتويل، البالغة من العمر 39 عامًا، خاصة وسط جدوله المزدحم، لافته إلى أنه لم يكن لدى توم قصة حب قوية منذ طلاقه من زوجته السابقة كاتي هولمز، في عام 2012، بينما قيل إن هايلى انفصلت عن حبيبها في عام 2020.

وفى السياق ذاته، قال مصدر لصحيفة The Sun: "لقد كان الثنائى فى فترة مكثفة للغاية من التصوير معًا.. وهو ما قربهما من بعض لكنهما قررا العودة إلى كونهما صديقان".

وعلى جانب آخر، كانت عدسات المصورين، قد رصدت كواليس جديدة من تصوير فيلم Mission: Impossible 7 الذي يقوم ببطولته النجم العالمي توم كروز، حيث ظهر النجم العالمي صاحب الـ 59 عامًا في صور جديد وهو يقفز بالمنطاد من طائرة هليكوبتر وربطها بمشهد تحطيم عربة قطار نرويجية من على حافة منحدر صخري فوق الأشجار، وهو ما لم يتقبله الكثيرون من النقاد واتهموه بربط مشاهد ببعضها بشكل غير متناثق.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في تقريرها، بعض كواليس الفيلم الذي شهد الكثير من التأخيرات في عملية الإنتاج، وسردت تفاصيل التصوير الذي تم في مدينة ديربيشاير الإنجليزية التي يتم فيها معظم عمليات التصوير، وشرح التقرير كواليس قفزة كروز من طائرة هليكوبتر بجانب تصوير مشهد سقوط القطار من المنحدر الصخري ليظهر وهو يقفز من القطار نفسه.