شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل وكواليس حكاية "عقبال عوضك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مى كساب عن تفاصيل وكواليس حكاية "عقبال عوضك" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر"، وقالت مى في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، الموضوع جاء بالصدفة صديقى لى كلمتنى وسألتنى عن هل شاهدت برومو حكاية "أنا قبلت"، فقلتلها لا مشوفتش لسه عشان مشغولة مع الأولاد ودخلة المدارس وكمان كنت مع والدى طول الوقت عشان كان تعبان.

وأضافت مى كساب: "المهم صحبتى قالتلى ان الفكرة عن واحدة بتحب واحد أصغر منها، فقلتلها خلاص انا هابعت للمخرج معتز حسام والمنتجة مها سليم أغنية شايفاك كبير هدية يحطوها ضمن أحداث المسلسل، وبعد شوية فاجأة لقيت اتصال منا لمنتج تامر فتحى وقالى احنا بنعمل مسلسل زى القمر وعاوزين في حكاية بعنوان "عقبال عوضك".

وتابعت مى كساب: "قلت لتامر فتحى انا لسه كنت هاكلمكوا وابعتلكوا الأغنية وقالى امشى ابعتيها وبعتلى سيناريو الحكاية وقالى أقريها وكلمينى، والشخصية أثرت فيا بشكل كبير وفيها نقطة معينة نستنى نفسى وقلتلهم أنا تمام معاكوا

وكشفت مى كساب عن شخصيتها قائلة: "بجسد شخصية مدرسة تدعى شادية، والحكاية تنتاول قضية العنوسة ونظرة المجتمع للبنت اللى بتتأخر في سن الزواج ودور الاهل ليها ودور الأصدقاء والمحيطين بها، بيأثر فيها ازاى وايه هي الأسباب اللى يخلى قطر الزواج يفوتها.

واستكملت مى كساب: "بنطرح مشكلة العنوسة بأسبابها، وان لما ظروفها اتغيرت مشكلتها بتتحل، واحلكاية تحمل رسالة مهمة في نهاية الحدوتة، لأننا نناقش أسباب المشكلة ولكن في الأول والنهاية الزواج قسمة ونصيب، ولكن مثلا من الأسباب أن البنت تظلم نفسها وتنسى نفسها وكمان الأشخاص الللى حواليها يظلموها".

وعن اتهام أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى بأن المسلسل يظهر الفتاة العانسة بشكل غير جيد قالت مى كساب: "احنا مش مطلعين شادية بشكل وحش، كل ما في الامر انها بنت بسيطة وعادية مش بتحط مكياج وفى نماذج في المجتمع كتير جدا، وأنا مطلعها زى أي بنت مصرية، لان مش معقولة مدرسة رايحة تعلم الأطفا لوهتبقى حاطة مكياج كامل، وكمان هي مش بتروح أماكن تانية فير المدرسة وملهاش علاقات اجتماعية.

وعن كواليس فريق العمل قالت: معتز حسام مخرج شاطر وبيهتمب الممثل بشكل مش طبيعى، وانا تعبت جدا كنت بصور 16 و 18 ساعة في اليوم عشان نلحق نسلم الحلقات، ولكن اللى كان بيهون عليا ان انا بعمل مشاهد حلوة وفريق عمل قمة في الروعة منهالة فاخر وايمانا لسيد ومحمد جمعة، مفيش ممثل مش حلو واللى اجى بيعمل مشهد قمة في الانضباط، وانا محظوظة بكافة العنصار الموجود بالعمل.