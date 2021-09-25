شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمينا العلواني تنفى ارتداءها الحجاب : " الأوان لسه مجاش " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة ياسمينا العلوانى، عدم ارتدائها الحجاب بعد نشرها صورة وهى مرتدية الحجاب، وكتبت عليها قائلة:" الحمد لله.. بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق.. كملها على خير يارب".

وغردت ياسمينا، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الاوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاؤل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله".

وتابعت: " شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم و يارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا".