شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل نجاح الموجى.. 7 معلومات عن "هرم" من اسمه الحقيقى لأبرز أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم السبت الـ 25 من سبتمبر مع ذكرى رحيل الفنان الكبير نجاح الموجى، والذى يعد واحدا من أبرز الفنانين ممن امتلكوا موهبة كبيرة عكستها أهم أدواره المتنوعة ما بين الكوميديا والتراجيدى الذى تألق بها طوال مسيرة فنية مطولة سواء على خشبة المسرح أو السينما، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على الفنان الراحل من خلال عدة معلومات عنه في التقرير التالى.

اسمه الحقيقى هو الفنان عبد المعطي محمد الموجي، ولكنه اشتهر باسم "نجاح الموجى".

ولد الفنان الراحل فى 11 يونيو عام 1945، بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ثم انتقلت أسرته إلى حدائق القبة بالقاهرة.



نجاح الموجى

حاول الالتحاق فى المعهد العالى للفنون المسرحية لكنه رسب في الاختبارات بحسب روايته خلال تصريحاته بأكثر من برنامج تليفزيونى.

بدأ حياته الفنية مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح فى أواخر الستينيات، بعد أن اسند إليه المخرج الكبير الراحل "محمد سالم" والفنان "جورج سيدهم" دورا هاما فى مسرحية "فندق الأشغال الشاقة" .



نجاح الموجى

لم يكن هذا هو العمل الوحيد الذى نجح فيه بصحبة سمير غانم وجورج سيدهم، وإنما تألق على خشبة المسرح بعد ذلك أيضاً من خلال مسرحية "المتزوجون".

قدم نجاح الموجى قرابة 150 عملا خلال حياته الفنية وآخرها مسلسل "فى بيتنا كنز"، كما قدم أعمال عديدة فى السينما والمسرح والتليفزيون التى نالت إعجاب الجماهير ومن أهمها موعد مع القدر، الكيت كات، البحر بيضحك ليه، الحريف، الحب فوق هضبة الهرم، 4 فى مهمة رسمية، المتزوجون، يا انا يا انتى، رقص الديوك ، العائلة،البحث عن الضحية، أهلا بالسكان وغيرها من الأعمال.



نجاح الموجى وزوجته

اشتهر أيضاً بغناء المونولوج، وبرع فيه إلى حد كبير.