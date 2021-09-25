أحمد خالد صالح يحيي ذكرى وفاة والده ويطلب الدعاء لوالدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان أحمد خالد صالح ذكرى وفاة والده السابعة، التي تحل اليوم 25 سبتمبر الجاري.

ونشر أحمد صورة لوالديه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "اللهم ارحم واغفر لمن فقدنا الحياة بدونهم اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهما كما ربياني صغيراً، اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وارفعهم اللهم درجات واحشرنا وإياهم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واجمعني اللهم بهم على خير يا رب".

رحل الفنان خالد صالح عن عالمنا بعد خضوعه لعملية جراحية بالقلب، في 25 سبتمبر عام 2014.

بينما توفيت الدكتورة هالة زين، والدة الفنان أحمد خالد صالح، وأرملة الفنان الراحل خالد صالح، السبت 17 أبريل الماضي متأثرة بفيروس كورونا المستجد.