بالصور| تكريم جومانا مراد من المركز الكاثوليكي للسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كرم الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي، الفنانة جومانا مراد في حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الأفلام القصيرة والتي حملت عنوان (نحو حياة أفضل).

وكانت جومانا قد شاركت خلال الأيام الماضية كعضو لجنة تحكيم الأفلام مع عدد من صناع السينما، وأكدت جومانا أن التجربة متميزة وكل الأعمال التي شاهدتها لجنة التحكيم كانت متميزة، وتعبر عن شعار المهرجان.

وأضافت "أي فاعلية ثقافية أو فنية أحب دعمها والمركز الكاثوليكي من المؤسسات الفاعلة في الحياة الثقافية والسينمائية العربية وشرفت بتواجدي مع الأب بطرس وكل الزملاء في دعم الشباب الواعي الذي قدم أفكار غير تقليدية".

جومانا صورت 4 أيام من مشاهدها في فيلم(North of the ten) ، تجسد فيه شخصية امرأة عربية تعيش في الولايات المتحدة.

وتقرأ جومانا عدة سيناريوهات درامية لكي تقدم واحدًا من بينها، خلال الفترة القادمة، منها عمل على المنصات كما أنها تنتظر عرض فيلم "القصر الملعون".

يُذكر أن آخر أعمال جومانا حدوتة (مش هنفرح بيكي) ضمن مسلسل "زي القمر".