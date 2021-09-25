مها الصغير توجه رسالة لوالديها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا رسالة لوالديها، ونشرت صورة تجمعها بوالديها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلقت مها على الصور: "الفتاة التي منحها والدها ووالدتها القوة لن يكسرها أي رجل، أو نصف رجل، أنتم دائمًا في قلبي وعقلي ودعائي".

وكان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير، 29 يناير الماضي.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له".